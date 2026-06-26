Саратовцы увеличили покупки бензина на 70-80%

На заседании Саратовской городской думы глава Саратова Игорь Молчанов сообщил, что отпуск топлива на автозаправках города вырос на 70-80 процентов. Причиной он назвал «сложившийся в обществе нездоровый ажиотаж вокруг бензина». Мэр сравнил ситуацию с искусственным дефицитом сахара в прошлые годы, который удалось переломить благодаря организации торговли на Театральной площади.

«К сожалению, с бензином мы сделать этого не можем, поэтому ждем решения УФАС. Я думаю, что скоро обстановка эта стабилизируется», — сказал Молчанов. Он также напомнил, что вопрос находится на особом контроле у высших структур правительства.

Напомним, ранее власти региона ввели временное ограничение на отпуск бензина для физических лиц — не более 30 литров на один автомобиль. Ситуация на топливном рынке остается напряженной.