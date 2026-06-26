В Саратовском институте Росгвардии открыли мемориал погибшим выпускникам

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На территории Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось торжественное открытие мемориала в память о выпускниках, погибших при исполнении воинского долга. В церемонии приняли участие курсанты, близкие защитников и представители командования. Установка памятника стала важным шагом в сохранении памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину, выполняя свой воинский долг.

Тот факт, что учебное заведение такого уровня чтит подвиги своих выпускников, заслуживает самого высокого уважения. Выпускники института всегда с честью выполняли поставленные задачи, проявляя мужество, стойкость и самоотверженность. Их подвиг навсегда останется примером истинного служения Отечеству для нынешних и будущих поколений.

В церемонии открытия подчеркнули, что именно единство, взаимная поддержка и готовность каждого встать на защиту своей страны во все времена помогали народу преодолевать самые сложные испытания.