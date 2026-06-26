В Дергачевском районе обновят 13 км дороги на Сафаровку

В Дергачевском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют 13 км дороги «Дергачи – Алтата – Орошаемый – Сафаровка». Работы на двух участках идут с опережением срока. Готовность первого (5 км) — 96%, второго (8 км) — 68%.

Дорожники выполнили устройство асфальтогранулобетонного слоя методом холодной регенерации с добавлением щебня и цемента. На обоих участках завершён выравнивающий слой, а на первом уложили и верхний. Подрядчик должен сдать объекты осенью, но планирует сделать это раньше.

Также в Дергачевском районе ремонтируют автоподъезды к Дергачам (готовность 86%) и к Жадовке.