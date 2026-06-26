Всероссийское голосование: за какие территории саратовцы голосовали чаще всего

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Стали известны лидеры Всероссийского голосования за объекты благоустройства в Саратовской области. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. В Саратове больше всего голосов (свыше 28 тысяч) набрал Городской парк им. Горького. Всего в областном центре победили 4 локации. В 2027 году там продолжат благоустройство и озеленение.

В Энгельсе лидером стал парк «Покровский» (более 16 тысяч голосов, победили 3 территории). Там появятся новые арт-объекты и освещение. В Балаковском районе активнее всего голосовали за территорию вдоль оросительного канала им. Алексеевского (почти 7 тысяч голосов, победили 7 локаций).

Всего в голосовании приняли участие свыше 376 тысяч жителей области. «Благодаря федеральному проекту в регионе обустроили почти 1,5 тысячи территорий», — отметил министр Михаил Бутылкин. Списки победителей опубликованы на платформе.