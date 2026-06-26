В Духовницком районе подготовили судно для перевозки ячменя в Иран

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В Духовницком районе Саратовской области специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных провели комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. Сухогруз «Омский-36» подготовили к перевозке крупной партии ячменя. Перед отправкой в Иран более 4 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции была проведена полная дезинфекция трюмов теплохода с использованием современного дезинфицирующего средства.

Оформление груза для отправки стало возможным после получения всех необходимых документов, включая протоколы лабораторных исследований, ветеринарные свидетельства и акты о проведённой дезинфекции. Специалисты тщательно проверили каждый этап подготовки, чтобы гарантировать соответствие международным требованиям и безопасность груза.

«Обеспечение фитосанитарного и ветеринарного благополучия при международных грузоперевозках — наш безусловный приоритет. Тщательная дезинфекция транспортных средств является ключевым барьером для предотвращения распространения болезней и сохранения качества продукции», — прокомментировал начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Балалаев.