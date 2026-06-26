Летний отдых детей в Саратовской области проходит под медицинским присмотром

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Летняя оздоровительная кампания в Саратовской области идёт полным ходом. Около 52 тысяч детей, включая 2 тысячи из семей участников СВО и 400 детей из новых регионов России, отдохнут в стационарных, палаточных лагерях и лагерях с дневным пребыванием.

К работе в 629 оздоровительных учреждениях привлечены около 500 медицинских работников, в том числе 100 врачей. Их обязанности напрямую связаны с обеспечением безопасного пребывания детей: круглосуточная помощь при острых состояниях, контроль санитарно-гигиенических требований, качества питания, питьевого режима, занятий спортом и проведения мероприятий.

В середине мая для сезонных медработников провели обучающие семинары с акцентом на профилактику инфекций, травматизма и оказание неотложной помощи. С начала кампании министерство здравоохранения ведёт ежедневный мониторинг заболеваемости детей в лагерях. Заместитель министра Денис Грайфер подчеркнул: «Наша общая задача — сделать детский летний отдых качественным и безопасным, в том числе по исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства».