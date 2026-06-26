В Энгельсе утром 26 июня образовались пробки к АЗС

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В Энгельсе утром 26 июня образовались автомобильные пробки в сторону автозаправочных станций. По словам читателей «Комсомольской правды», на Студенческой улице автомобилисты заняли одну полосу движения в направлении АЗС. Очевидцы насчитали более 60 машин на небольшом участке дороги.

«Я насчитала на этом кусочке больше 60 машин. Там поворот на заправку, машин 100, думаю, есть точно», — поделилась читательница. Ажиотаж на топливном рынке продолжается, несмотря на заявления властей о стабилизации ситуации. Водители выстраиваются в длинные очереди, стремясь запастись бензином.

Напомним, на фоне топливного кризиса власти региона ввели ограничение на отпуск бензина для физических лиц — не более 30 литров на один автомобиль. Ситуация остается напряженной.