Саратовские коллективы получили Гран при и I степень на фестивале казачьей песни

Фото: МинИнформ 64 Z

В городе Октябрьский Республики Башкортостан завершился межрегиональный фестиваль-конкурс «Развернись, душа казачья». Саратовскую область представили творческие коллективы Духовницкого района под руководством заслуженного работника культуры РФ Елены Смирновой. Коллективы достойно выступили на конкурсной площадке и получили высокие награды.

Ансамбль русской и казачьей песни «Волжаночка» удостоен высшей награды — диплома Гран при в номинации «Народный коллектив». Мужской казачий ансамбль «Браты» стал лауреатом I степени, подтвердив высокий уровень мастерства.

Поздравляем коллективы и их руководителя с заслуженными наградами! Желаем новых творческих побед и дальнейшего развития казачьей культуры в регионе. Министерство культуры Саратовской области отмечает важность участия в таких фестивалях для сохранения и популяризации народных традиций.