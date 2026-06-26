Студенты СГТУ и СГУ представляют область в Суперфинале ПФО по баскетболу 3х3

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В Перми стартует Суперфинал ПФО 3×3 по баскетболу среди студентов. 28 лучших команд юношей и девушек из 14 регионов Приволжского федерального округа поборются за звание чемпионов.

Саратовскую область представляют победители регионального этапа — студенты СГТУ имени Гагарина и студентки СГУ имени Чернышевского.

Суперфинал станет не только спортивным соревнованием, но и праздником динамичного и зрелищного баскетбола 3х3. Результаты игр доступны по ссылке. Проект реализуется под патронатом полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.