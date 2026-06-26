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НовостиОбщество26 июня 2026 9:58

В Саратове бесплатно покажут лучшие фильмы Станислава Говорухина

Дом работников искусств приглашает на фильмы Говорухина
Источник:kp.ru

В июле Дом работников искусств приглашает на бесплатные показы фильмов Станислава Говорухина в рамках ретроспективы «Вертикаль», посвященной 90-летию режиссёра.

Зрители увидят культовые ленты: «Благословите женщину», «Не хлебом единым», «Артистка», «В стиле JAZZ», «Weekend» и «Конец прекрасной эпохи». Проект проходит по всей стране и в Русских домах за рубежом.

Показы пройдут в Малом зале Дома работников искусств (Соборная, 18). Вход свободный. Это отличная возможность познакомиться с фондом отечественного кино и заново открыть для себя творчество выдающегося мастера.