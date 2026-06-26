В Саратове открылась выставка «Гражданский фронт» о подвигах волонтёров

Фото: Культурный регион 64

В Музее истории СВО открылась интерактивная выставка «Гражданский фронт». Это рассказ не об оружии, а о людях — наших земляках, которые по зову сердца отправились возвращать мирную жизнь.

Герои экспозиции — сотрудники Саратовской областной службы спасения, волонтёры и студенты. Они вытаскивали людей из-под завалов после обстрелов, восстанавливали школы и больницы, спасали памятники героям Великой Отечественной войны.

Первыми посетителями стали студенты саратовских вузов и волонтёры. Многие из них сами были частью этого «гражданского фронта». Экспозиция включает реальные истории, фотографии и личные вещи, которые передают атмосферу мужества и взаимопомощи. Выставка создана, чтобы показать: победа куётся не только на передовой, но и в тылу.