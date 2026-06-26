В сельских районах Саратовской области отремонтировали 235 дорог

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В сельских населенных пунктах Саратовской области завершили работы на 235 дорожных объектах. Энгельсский район выполнил 95% от годового плана с опережением сроков, Романовский — 83%, Новобурасский — 79%. Серьезные результаты у Хвалынского и Лысогорского районов — по 67%. Еще четыре района преодолели рубеж в 50%: Дергачевский, Балаковский, Аркадакский и Федоровский.

В Новобурасском районе в селе Тепловка отремонтировали улицы Полевую и Степную. «Решение о том, какие дороги заасфальтировать, принимали сами жители на общем сходе. Эти улицы не центральные, но их ремонт требовался давно», — рассказал глава Тепловского сельского поселения Сергей Протасов. В планах на следующий год — продолжить работы на Полевой, а в текущем защебенить Первомайскую (там находится детский сад) и Солнечную (где расположена детская площадка).

В 2026 году на ремонт сельских дорог направлено 1,34 миллиарда рублей. Дорожники приведут в нормативное состояние более 200 километров дорог, шесть из них — в Новобурасском районе. Программа реализуется при поддержке губернатора Романа Бусаргина.