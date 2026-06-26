В День молодёжи в Саратовской области запретят продажу алкоголя

27 июня в Саратовской области запрещается розничная продажа алкоголя. Ограничение вводится в связи с празднованием Дня молодёжи.

Оно действует в соответствии с региональным законодательством. Однако запрет не распространяется на предприятия общественного питания — рестораны, кафе и бары. Там спиртное можно будет купить в обычном режиме.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в регионе уже действуют другие ограничения. Запрещена продажа алкоголя в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах, если вход в них организован со стороны подъезда. Также в таких точках запрещён розлив пива и сидра в тару продавца или покупателя. Эти меры направлены на снижение доступности алкоголя и соблюдение общественного порядка.