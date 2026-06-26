В Саратовской области работает горячая линия по целевому обучению

В Саратовской области продолжается приемная кампания в колледжи, техникумы и вузы. Учреждения СПО предлагают 167 актуальных специальностей, а для будущих студентов вузов открыто 500 направлений обучения. В этом году абитуриенты, поступающие в колледжи по целевому договору, будут зачисляться в первоочередном порядке независимо от баллов аттестата. Студенты-целевики педагогических специальностей по 6 востребованным направлениям получат дополнительные стипендии: 10 тысяч рублей в месяц для студентов вузов и 7 тысяч — для студентов колледжей и техникумов.

По поручению губернатора Романа Бусаргина в регионе работает горячая линия по вопросам целевого обучения. Консультации доступны по телефону 8 (8452) 49-19-53 в будние дни с 9:00 до 18:00. Это позволит абитуриентам и их родителям получить актуальную информацию. Работодатели разместили более 1,1 тысячи предложений о целевом обучении на портале «Работа России».

Актуальный перечень предложений доступен на единой цифровой платформе «Работа России». По вопросам работы портала можно обратиться к специалистам контакт-центра по бесплатному номеру 8-800-775-76-25. Целевое обучение гарантирует трудоустройство после окончания учебного заведения.