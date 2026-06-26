На уборку урожая в Саратовской области выйдут 21 тысяча человек

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В Саратовской области завершена посевная кампания-2026, и аграрии готовятся к уборочным работам. Как рассказал на заседании Общественного совета при минсельхозе замминистра Игорь Гриднев, сев проходил в сложных условиях — в «природные окна». Всего по области в хозяйствах всех категорий посеяно 3 млн 40 тыс. га яровых. Общая посевная площадь составила 4,3 млн га — на уровне прошлого года. Зерновые и зернобобовые занимают 2,1 млн га, технические культуры — около 2 млн га, овощебахчевые и картофель — 30 тыс. га, кормовые — 170 тыс. га.

На уборку урожая привлекут 21 тысячу человек, в том числе 13 500 механизаторов. Сформирован резерв из более 800 студентов Вавиловского университета. Готовность комбайнового парка — 93%. Мощности зернохранилищ составляют 7,3 млн тонн, что позволит разместить весь урожай. Аграрии закупили 202 тыс. тонн минеральных удобрений — на 6% больше прошлогоднего уровня. Замминистра отметил, что это позволит получить хороший урожай.

«Нас ждёт большая площадь уборки и хороший урожай», — резюмировал Игорь Гриднев. В завершение заседания председатель Профсоюза АПК Светлана Ундрова поблагодарила председателя Агропромышленного союза Александра Ратачкова за помощь в открытии Доски почёта аграриям — Героям Социалистического Труда.