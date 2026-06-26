В саратовской школе прошли мастер-класс по ММА и урок безопасности

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В школе №10 Волжского района Саратова прошло мероприятие в рамках проекта «Спорт – выбор сильных» Федерации «САРАТОВ ММА».

Тренеры провели для школьников спортивный мастер-класс, а старший инспектор ПДН напомнил ребятам о правилах безопасного поведения на летних каникулах. Проект поддерживает полиция, его цель — пропаганда здорового образа жизни и правовое просвещение детей. Представитель полиции призвал школьников соблюдать ПДД, быть внимательными на дорогах, не играть вблизи проезжей части и соблюдать правила использования самокатов и велосипедов.

Особое внимание уделили опасности купания без присмотра взрослых и в запрещенных местах. Инспектор разъяснила правила безопасности дома и на улице, предостерегла от общения с незнакомцами и напомнила о запрете нахождения несовершеннолетних в общественных местах без взрослых с 22:00 до 6:00. Спортивное занятие провел тренер сборной области по смешанным боевым единоборствам Джейхун Карибов, который познакомил ребят с базовыми элементами ММА.