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НовостиОбщество26 июня 2026 5:28

Вячеслав Володин поздравил школьников с выпускным

Вячеслав Володин поздравил выпускников с окончанием школы
Источник:kp.ru
Фото: соцсети Вячеслава Володина

Фото: соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил выпускников школ с окончанием экзаменов и началом нового жизненного этапа. «Дорогие выпускники, экзамены позади, вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Желаю каждому из вас найти свое призвание, достичь поставленных целей, а они у вас обязательно должны быть», — обратился к молодым людям спикер Госдумы.

Вячеслав Володин пожелал выпускникам использовать полученные в школе знания и идти вперед к своим мечтам. Он подчеркнул, что важно ставить перед собой цели и стремиться к их достижению. «С праздником, в добрый путь!» — добавил он.