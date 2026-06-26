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НовостиОбщество26 июня 2026 6:00

В Саратове состоялась встреча делегации из Казахстана с представителями Радищевского музея

Источник:kp.ru

В Саратове состоялась встреча делегации из Казахстана с представителями Радищевского музея. Поездка, возглавляемая Полномочным Послом Дауреном Абаевым, ознаменовала собой важный этап в развитии культурного диалога.

В ходе визита для представителей Казахстана была организована экскурсия по экспозиции "Шедевры коллекции", где представлены работы известных русских и европейских художников, скульпторов и графиков.

Руководитель музея, Елена Галактионова, преподнесла членам делегации памятные сувениры в знак уважения и признательности.

Этот визит подчеркнул стремление к углублению культурного обмена и укреплению партнерских отношений между Саратовским регионом и Казахстаном.