В Саратове состоялась встреча делегации из Казахстана с представителями Радищевского музея. Поездка, возглавляемая Полномочным Послом Дауреном Абаевым, ознаменовала собой важный этап в развитии культурного диалога.

В ходе визита для представителей Казахстана была организована экскурсия по экспозиции "Шедевры коллекции", где представлены работы известных русских и европейских художников, скульпторов и графиков.

Руководитель музея, Елена Галактионова, преподнесла членам делегации памятные сувениры в знак уважения и признательности.

Этот визит подчеркнул стремление к углублению культурного обмена и укреплению партнерских отношений между Саратовским регионом и Казахстаном.