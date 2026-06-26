Преподаватель Школы креативных индустрий Саратова – полуфиналист Национального чемпионата «ArtMasters»

Дмитрий Поддевалин вошел в тройку полуфиналистов Национального чемпионата «ArtMasters» в компетенции «VFX дизайнер».

Для квалификационного задания он создал историю-ретроспективу Михаило Архангельского храма в селе Донгуз Саратовской области. Храм был построен в 1827 году и прошел через разные эпохи – пережил периоды расцвета, упадка и последующего нецелевого использования в советские годы, а затем был снова отреставрирован.

Видеоролик создан с применением современных технологий: генерации видео, 3D моделирования, а также классических техник видеомонтажа на этапе итоговой сборки.

Теперь Дмитрия Поддевалина ждут новый этап чемпионата и новые задания.

*VFX дизайнер – это специалист, отвечающий за создание и интеграцию визуальных эффектов в кинематографе, на телевидении, в видеоиграх и сценических проектах. Благодаря работе такого профессионала на экране возникает впечатляющий и правдоподобный мир.