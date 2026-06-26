Саратовская область ищет новые пути укрепления связей с Беларусью

Фото: Минэконом развития Саратовской области

Представители Саратовской области участвуют в XIII Форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Минске и посвящен вопросам экономического взаимодействия регионов как основы продовольственной безопасности Союзного государства.

В состав российской делегации входят Василий Котов, занимающий пост зампреда правительства и руководителя Министерства сельского хозяйства региона, Андрей Разборов, министр экономического развития, а также представители районных администраций, образовательных учреждений и бизнес-сообщества Саратовской области.

На форуме запланированы секционные заседания, посвященные различным сферам партнерства: от развития агропромышленного комплекса и экономического роста до реализации инноваций, сохранения культурного наследия и развития туризма. Члены делегации также ознакомятся с работой ведущих белорусских предприятий.

В планах также заключение договоров о налаживании партнерских связей между городами Саратовской и Брестской областей, а также соглашений о научном и образовательном сотрудничестве между саратовскими и белорусскими университетами.