В Саратове началось движение трамвая №3 от Кировского депо до Детского парка

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В Саратове активно продолжается масштабное обновление трамвайной инфраструктуры, что существенно преображает городской облик и переосмысливает подходы к организации общественного транспорта. Специалисты начали испытания на завершающей, второй стадии реконструкции. Согласно сообщению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, эксперты приступили к необходимой проверке обновленной трамвайной линии. Этот этап обкатки является ключевым, поскольку он включает проверку всех компонентов: от рельсового полотна и контактной сети до корректной работы систем перед запуском трамваев с пассажирами.

Вторая фаза проекта охватывает отрезок, соединяющий Кировское трамвайное депо и Детский парк. Ожидается, что уже в начале июля жители города и его гости смогут совершить поездку на трамвае по этой новой линии. Параллельно к этому сроку будет завершено благоустройство бульвара на улице Астраханской, реализуемое в рамках инициативы депутатов.

Напомним, что первая часть реконструкционных работ была успешно завершена в конце марта 2026 года. Тогда пассажирское движение было открыто на участке от 6-й Дачной до Кировского депо. Планируется, что в конце августа начнется обкатка следующего сегмента – до Мирного переулка, что ознаменует финальное завершение реконструкции всего маршрута №3.

Модернизация коснулась не только рельсовых путей, но и самого подвижного состава. На третьем маршруте, традиционно наиболее популярном среди саратовцев, теперь курсируют современные трехсекционные трамваи «Витязь».

Благодаря содействию Вячеслава Володина, для нужд города было приобретено 16 таких вагонов. Их использование кардинально улучшает качество пассажирских перевозок.

До начала преобразований, трамваи старого образца («Тройка») ежегодно перевозили свыше 5,5 миллионов человек. После полного завершения всех работ и ввода в эксплуатацию новых участков, прогнозируется рост пассажиропотока до 8,5 миллионов человек в год. Это является убедительным свидетельством востребованности качественного общественного транспорта, способного предложить реальную альтернативу пользованию личными автомобилями.