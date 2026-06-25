Саратовские активисты собрали подарки для детей в больницах

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Партия "Единая Россия" в 14 раз запустила Всероссийскую акцию "Коробка храбрости". Она направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение в больницах и хосписах.

"По сложившейся традиции участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", работники "Спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии", сторонники партии Заводского района приняли участие в акции. Собрали наборы для творчества, канцелярские принадлежности, книги, раскраски, конструкторы, настольные и развивающие игры, новые игрушки.

Для ребёнка в стенах больничной палаты, без мамы и папы, даже самая простая медицинская процедура может вызвать страх. Маленькие пациенты проявляют смелость, и мы, взрослые, можем помочь им справиться с тревогой", - рассказала куратор направления "Мои наставники" "Женского движения Единой России" Мария Хасанова.

Напомним, акция продлится до 6 июля 2026 года. Желающие могут присоединиться к акции. Пункт приема находится в местном отделении ВПП "Единая Россия" Заводского района по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, ст.1; прием осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов; телефон +7 (8452) 94-65-74.