Женское движение ЕР предложило меры поддержки семей и инфраструктуры

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Активисты первичных отделений "Пролетарское" и "Линейное", участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", сторонники партии Заводского района активно включились в формирование Народной программы, внеся ряд конструктивных предложений.

"Наибольший отклик у девушек получили темы поддержки семей, развития инфраструктуры и технологического роста. Девушки предложили комплекс мер, направленных на укрепление института семьи и создание благоприятных условий для воспитания детей. В частности, были озвучены идеи по развитию сети доступных кружков и секций для детского досуга. Также обратили внимание на расширение возможностей для профессионального переобучения и развития социальной инфраструктуры.

Все внесённые инициативы будут систематизированы и переданы для дальнейшего рассмотрения и включения в итоговый документ, чтобы голос каждого участника был услышан и учтены при формировании стратегии развития", - рассказала местный координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" Светлана Зарьянцева.

Любой желающий может оставить свои предложения на сайте естьрезультат.рф