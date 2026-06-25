В Аткарском районе волонтёры сплели 250-ю маскировочную сеть

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" и волонтеры села Прокудино ежедневно плетут маскировочные сети.

"Сегодня сняли со станка 250-ю по счету маскировочную сеть. Сердечно благодарю всех причастных к этому благому делу. Особая благодарность юным волонтёрам, пришедшим на помощь старшему поколению.

С каждым днем добровольческое движение крепнет, объединяя людей разных профессий и возрастов в стремлении внести свой вклад в общую победу. Спасибо всем за кропотливый труд во имя спасения жизней наших ребят!", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".