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НовостиОбщество25 июня 2026 16:05

Преподаватель из Саратова стал полуфиналистом чемпионата «ArtMasters»

Дмитрий Поддевалин вошёл в тройку лучших в компетенции «VFX дизайнер»
Источник:kp.ru

Преподаватель Школы креативных индустрий Саратова Дмитрий Поддевалин вошёл в тройку полуфиналистов Национального чемпионата «ArtMasters» в компетенции «VFX дизайнер».

Для квалификационного задания он создал историю-ретроспективу Михаило-Архангельского храма в селе Донгуз Саратовской области. Храм был построен в 1827 году и пережил разные эпохи: периоды расцвета, упадка, нецелевое использование в советские годы и последующую реставрацию.

Видеоролик создан с применением современных технологий: генерации видео, 3D моделирования и классических техник видеомонтажа на этапе итоговой сборки.