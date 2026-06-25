В Доме музее Павла Кузнецова откроется выставка «Обретение утраченного»

С 26 июня в Доме музее Павла Кузнецова открывается выставка «Обретение утраченного», посвящённая творчеству художницы Елены Шачневой. В экспозиции представлены живописные и графические работы из собрания автора и частных коллекций. Зрители смогут проследить уникальную художественную манеру, поиски и источники вдохновения художницы. Выставка позволяет глубже понять её творческий путь и эволюцию стиля.

По выходным дням для посетителей организованы экскурсии. Каждую субботу в 15:00 гости смогут не только увидеть работы, но и услышать рассказ о творческом пути Елены Шачневой, о замысле выставки и ключевых этапах её становления. Экскурсии проводятся бесплатно, вход на выставку — по билетам.

Выставка будет работать до 23 августа по адресу: улица Октябрьская, 56.