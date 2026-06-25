Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 16:01

Музей Федина отмечает 45-летие Днём открытых дверей 27 июня

Музей Федина подготовил творческую программу в день своего юбилея
Источник:kp.ru

27 июня Саратовский государственный музей Константина Федина отмечает 45-летие со дня открытия. За годы работы музей неуклонно развивается, обновляет экспозиции и остаётся верен своей миссии — рассказывать о литературе, эпохе и людях, создавших культурное наследие региона. В честь юбилея в субботу, 27 июня, музей проводит День открытых дверей: вход на обе постоянные выставки — свободный.

Посетителям доступны экспозиции: «Встреча с прошлым», посвящённая детству и юности Константина Федина в Саратове, и «Города и годы. Из литературного наследия XX века» — о творческом пути Федина и развитии русской литературы XX века.

Приглашаем жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях и посетить музей по адресу: ул. Чернышевского, 154. Начало в 10:00. Вход свободный.