В Саратове открылась выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей»

В год 150-летия Союза театральных деятелей России по стране путешествует мультимедийная выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей». Экспозиции уже открылись в десятках городов — от Владивостока до Санкт-Петербурга. В июне выставка прибыла в Саратов, в Исторический парк «Россия — Моя история», где проект дополнили уникальными региональными материалами, архивными документами, театральными костюмами и историями выдающихся деятелей саратовской театральной школы.

В основе экспозиции — судьбы 150 великих артистов, режиссёров и драматургов, чьи имена вошли в историю российской культуры. Мультимедийные стены, сенсорные экраны и виртуальные книги помогают подать культурный код в понятном для молодёжи формате. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что проект поможет посетителям узнать много нового об истории театральной сферы.

Выставка реализуется по поручению президента Владимира Путина при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.