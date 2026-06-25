Ветеран СВО Игорь Павлов стал лучшим в номинации «Второй старт»

В Кадровом центре Ленинского района прошел региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Участвовали ветераны СВО, вернувшиеся к профессии или освоившие новую. Конкурсанты демонстрировали теоретические знания, выполняли практические задания, рассказывали о своем карьерном опыте и презентовали рабочие планы. Победителем стал Игорь Павлов (позывной «Хоттабыч»), участник СВО с октября 2022 по февраль 2025 года. Он трудоустроился водителем по направлению Кадрового центра.

Игорь Павлов отметил: «Тем, кто вернулся, хочу сказать — не закрывайтесь в себе, будьте инициативны, обращайтесь в организации, где обязательно помогут». Председателем комиссии был финалист программы «Наши герои» Валерий Мишнев, его поддержали другие участники программы. Он подчеркнул, что все конкурсанты — пример патриотизма.

Номинация «Второй старт» стала пятым региональным этапом. Ранее определили лучших сварщика, швею, повара и механизатора. Победители региональных этапов поедут на федеральный конкурс, где призовые — 1 млн рублей за 1-е место, 500 тыс. за 2-е, 300 тыс. за 3-е. Конкурс входит в нацпроект «Кадры» при поддержке Минтруда.