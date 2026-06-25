Саратовским предпринимателям рассказали о платформе «ПОС Бизнес»

В прямом эфире сообщества министерства инвестиционной политики Саратовской области предпринимателям рассказали о возможностях Платформы обратной связи для бизнеса («ПОС Бизнес»). Спикером выступила начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности Виктория Гребнева. «ПОС Бизнес» — это цифровой сервис, где предприниматели и инвесторы могут напрямую обращаться в органы власти, получать консультации и решать проблемы. Министерство инвестиционной политики определено единым центром обработки всех таких обращений в регионе.

«На сегодняшний день поступило 108 обращений, решено 82 проблемы, проведено 14 консультаций, оказана помощь 12 предпринимателям», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко. Платформа уже показала свою востребованность и эффективность. Предприниматели могут оперативно донести свои вопросы до власти и получить конкретные решения.

Направить обращение можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также через виджет на Инвестиционном портале региона (https://investinsaratov.ru/ru/) и на сайте Корпорации развития Саратовской области (https://saratovcorporation.ru/#services).