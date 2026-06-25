В Саратове водители могут видеть статус АЗС: открыта или временно не работает

Фото: скрин Яндекс Карты

На фоне дефицита топлива и длинных очередей на АЗС в Саратове пользователи заметили полезное обновление в сервисе Яндекс Карты. Теперь на карте отображаются автозаправочные станции, которые фактически работают и имеют топливо в наличии.

Нововведение появилось в особенно напряжённый для региона период. В последние дни саратовцы массово сообщают о закрытых АЗС и длинных очередях к заправкам. Некоторые частные заправки уже несколько дней не работают.

Судя по отзывам водителей, информация на картах позволяет быстрее находить открытые заправки и не тратить время на поездки к закрытым станциям. В карточках отдельных АЗС уже можно увидеть актуальный статус работы: например, часть объектов помечается как «временно не работает», а действующие станции отображаются как открытые для посетителей.

Аналогичные цифровые карты с информацией о наличии бензина недавно начали внедрять и в других регионах России. Так, в начале июня власти Крыма анонсировали запуск интерактивной карты АЗС с оперативными данными о наличии топлива.