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В эфире радио "КП" расскажут о спортивных достижениях детей с ОВЗ

О детском хоккее следж, специальном хоккее, паравелоспорте, которыми с большим успехом занимаются саратовские дети с ОВЗ — в новом выпуске программы «Гость в студии»

Гость эфира — Анна Исматова, директор АНО «Спортивный клуб адаптивных видов спорта»

Поговорим о том, как адаптивный спорт развивает детей с особенностями развития, помогает им одержать победу над собой, ощутить свои безграничные возможности и открыть им мир спорта, дружбы. Обсудим состояние адаптивного спорта в регионе, расскажем о главных спортивных победах клуба «Оптимисты» и паравелосипедистов.

Расскажем родителям детей с ОВЗ, как нужно действовать, чтобы ребенок стал спортсменом.

Слушайте эфир завтра в 14:03 на волне 90.6 FM. Запись выпуска будет доступна на нашей странице ВК.