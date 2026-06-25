Саратовский медуниверситет создает уникальную цифровую среду для подготовки нового поколения врачей

Фото: СГМУ им. Разумовского

СГМУ им. В.И. Разумовского продолжает формирование новой образовательной среды, в рамках которой классические методики преподавания медицинских дисциплин усиливаются и дополняются за счет самых современных цифровых и симуляционных технологий.

Такой комплексный подход позволяет готовить специалистов, обладающих навыками и клиническим мышлением, которые соответствуют самым высоким требованиям практического здравоохранения. Учебный процесс в Саратовском медуниверситете строится так, что студенты с первых курсов погружаются в мир высокотехнологичной медицины. Так, при изучение фундаментальных дисциплин на кафедре анатомии человека активно используется интерактивный трехмерный атлас. Он позволяет в деталях и послойно исследовать строение тела человека, его органов и систем. Интерактивный 3D-атлас содержит программы на русском, латинском и английском языках, что дает возможность эффективно обучать не только российских, но и иностранных студентов. Возможности объемного изображения органов и тканей в реальную величину помогают первокурсникам развить пространственную ориентацию и клиническое мышление.

Развитие технологической базы университета продолжилось на одной из основополагающих кафедр СГМУ - кафедре, оперативной хирургии и топографической анатомии. В распоряжение преподавателей поступил современный цифровой комплекс - интерактивный анатомический стол «Пирогов». Это российская разработка предоставляет принципиально новые возможности, в том числе возможность изучения не только нормальной, но и патологической анатомии, а также работу с данными КТ, МРТ и УЗИ в режиме визуализации. Данный комплекс позволяет не только демонстрировать объемные модели, но и сравнивать здоровые органы с пораженными патологией, создавать тестовые задания на основе трехмерных сцен для проверки знаний студентов.

Цифровые атласы и анатомические столы являются лишь частью масштабной системы практической подготовки, которая реализуется в стенах СГМУ. Так, на базе Аккредитационного симуляционного центра ежегодно проходят обучение более пяти тысяч специалистов, начиная от студентов младших курсов и заканчивая практикующими врачами. Структура центра включает в себя несколько симуляционных подразделений для высшего, среднего, фармацевтического и дополнительного профессионального образования, где установлены симуляторы последнего поколения, позволяющие отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к реальной клинической практике.

Завершающим элементом образовательной экосистемы СГМУ является медиацентр с консультативным центром, который организует дистанционные консилиумы, разборы сложных клинических случаев и трансляции уникальных операций, обеспечивая непрерывный обмен опытом между академическим сообществом и практическим здравоохранением, в том числе с отдаленными районами Саратовской области.

Таким образом, Саратовский государственный медицинский университет выстраивает непрерывную цепочку от первого знакомства с анатомией через интерактивные 3D-модели до отработки сложнейших хирургических вмешательств на высокотехнологичных симуляторах.

«Сочетание фундаментальных знаний, цифровых технологий и практических тренажеров, которое мы реализуем в нашем медвузе, помогает нам сформировать принципиально новый уровень подготовки врачей, готовых к эффективной работе в современной системе здравоохранения», - подчеркивает ректор СГМУ Андрей Еремин.