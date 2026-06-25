Областные учреждения культуры помогают сделать летние каникулы ярче

В рамках летней оздоровительной кампании в саратовской школе №46 стартовала совместная акция с Областным методическим киновидеоцентром. Учреждение предоставило программу специальных кинопоказов и авторских кинопрограмм для школьников. Перед каждым сеансом для ребят организуются тематические мероприятия, такие как «Время веселых игр и затей» и «Дружба начинается с улыбки», сочетающие развлекательный и познавательный контент с интерактивными обсуждениями и творческими заданиями.

Директор киновидеоцентра Ирина Бережная отметила, что летние площадки должны приносить не только отдых, но и культурное развитие. Она подчеркнула, что учреждения культуры активно включились в организацию детского досуга и развитие интереса к искусству с раннего возраста.

Министр культуры Наталия Щелканова добавила, что областные учреждения культуры планируют расширять программу выездных мероприятий на дополнительных летних площадках. Она назвала это примером успешного взаимодействия образования и культуры в интересах подрастающего поколения. Главная задача летней кампании — сделать отдых детей ярким, содержательным и безопасным.