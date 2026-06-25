Женщина купила мопед 12-летнему сыну и стала фигуранткой уголовного дела.

Следственные органы СК России по Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины, обвиняемой по части 1 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни). В мае 2026 года она приобрела мопед для своего 12-летнего сына, у которого не было прав и навыков вождения. 9 мая подросток, управляя мопедом вместе со сверстником, не справился с управлением, попал в ДТП и получил травмы средней тяжести.

Следствием собрана достаточная доказательная база, дело с обвинительным заключением направлено в суд. Следственное управление напоминает: скутеры, мопеды и мотоциклы — источники повышенной опасности. Для их управления нужны права и защитная экипировка. Подростки часто садятся за руль без прав, что приводит к ДТП с тяжкими последствиями.

Ответственность за такие нарушения несут родители. Их могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ или к уголовной по статье 151.2 УК РФ, которая предусматривает до одного года лишения свободы