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НовостиОбщество25 июня 2026 11:08

Льготников области продолжат обеспечивать бесплатными лекарствами

Бусаргин поручил планировать закупки медикаментов на 2027 год
Источник:kp.ru

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил начать планирование конкурсных процедур на поставку льготных медикаментов на 2027 год.

Это позволит избежать возможных задержек поставок, особенно по жизненно важным препаратам.

За последние годы система обеспечения льготников бесплатными лекарствами значительно улучшена: отгрузка с аптечного склада теперь ведётся ежедневно, а не раз в неделю, сокращены сроки выдачи, работает специальная группа для контроля наличия медикаментов с запасом. Финансирование кратно увеличено, что полностью закрывает потребности.