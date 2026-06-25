Билайн рассказал саратовцам, как сделать домашний интернет еще надежнее

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Жители Саратовской области стали активнее пользоваться домашним интернетом. По обезличенным данным* Билайна, в мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос почти на 17% по сравнению с прошлым годом. В среднем один пользователь домашнего интернета в области скачал за месяц 373 ГБ трафика.
Чтобы интернет работал стабильно даже при высоких нагрузках, технические специалисты Билайна советуют следовать простым правилам:
· размещать роутер на открытом месте, не прятать за мебелью или в шкафу;
· избегать перегрева устройства, не оставлять роутер под прямыми солнечными лучами;
· для фильмов и игр подключаться к более емкому диапазону 5 ГГц;
· периодически перезагружать роутер и отключать неиспользуемые устройства от сети Wi-Fi;
· регулярно обновлять прошивку роутера;
· закрывать лишние вкладки в браузере и очищать кэш;
· расширять покрытие Wi-Fi с помощью репитеров или mesh-системы;
· если роутер устаревший, заменить его на модель с современными комплектующими.
Домашний интернет остается важной частью повседневного досуга: от семейных просмотров кино и игровых стримов до видеозвонков с близкими. В прошлом году Билайн модернизировал сеть широкополосного доступа в регионах России. Команда инженеров проложила порядка 132 км волоконно-оптических линий связи для повышения качества сети ШПД и резервирования оборудования. Благодаря этому свыше 1,1 млн клиентов получили более стабильный Wi-Fi и цифровое ТВ – даже в часы пиковых нагрузок.
*В новости использована обезличенная статистика пользователей сети ШПД Билайна за май 2025 и 2026 годов. Территории и подробности на beeline.ru
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