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НовостиОбщество25 июня 2026 10:02

Доходы консолидированного бюджета Саратовской области составили 92,2 млрд рублей

Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за пять месяцев 2026 года
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

По состоянию на 1 июня 2026 года доходы консолидированного бюджета Саратовской области составили 92,2 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления за пять месяцев достигли 64,8 млрд рублей. Основные доходные источники — налог на прибыль организаций и НДФЛ — обеспечили свыше 62% от общей суммы.

Расходы бюджета составили 101,9 млрд рублей, из них 72,9 млрд рублей (71,5%) направлены на финансирование социальной сферы. Подробная информация об исполнении бюджета доступна на портале «Открытый бюджет Саратовской области».