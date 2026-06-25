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По состоянию на 1 июня 2026 года доходы консолидированного бюджета Саратовской области составили 92,2 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления за пять месяцев достигли 64,8 млрд рублей. Основные доходные источники — налог на прибыль организаций и НДФЛ — обеспечили свыше 62% от общей суммы.

Расходы бюджета составили 101,9 млрд рублей, из них 72,9 млрд рублей (71,5%) направлены на финансирование социальной сферы. Подробная информация об исполнении бюджета доступна на портале «Открытый бюджет Саратовской области».