В Саратове утвердили новые правила выгула собак

Глава Саратова Игорь Молчанов подписал постановление, определяющее порядок выгула собак в городе. Основная цель — безопасность и комфорт для всех: для гуляющих с детьми и для владельцев питомцев. Выгуливать животных можно на территориях общего пользования — на коротком поводке и с обязательной уборкой за собакой. Полностью запрещён выгул на детских и спортивных площадках, рядом со школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, а также в местах массовых мероприятий. Ограничения касаются и некоторых парков и скверов. Полный перечень таких зон указан в постановлении.

Владельцев собак в Саратове немало, поэтому городу нужны удобные оборудованные площадки для выгула. Уже работает площадка на бульваре по улице Рахова. В сквере имени Расковой можно пройти по прямой дорожке к месту для выгула, не заходя на газон. Также специализированная площадка есть в сквере имени Гагарина. Доступ к ряду площадок имеется и в других районах города — адреса будут опубликованы в канале мэрии. Игорь Молчанов поручил профильному заместителю по благоустройству и транспорту проработать вопрос о создании новых площадок там, где есть условия.

Следить за соблюдением правил будут районные администрации. Главам районов поручено назначить ответственных за контроль исполнения постановления.