В 2026 году в области запланирован капремонт 12 объектов здравоохранения

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Программа модернизации первичного звена здравоохранения является флагманской в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом на заседании правительства рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков. Программа утверждена до 2030 года. В 2026 году запланирован капитальный ремонт 12 объектов (11 из них переходящие). Уже завершены работы на 3 объектах. Также предусмотрена закупка и монтаж 43 модульных конструкций. На сегодня вопросы выделения земельных участков решены, подрядчики приступили к монтажу в Энгельсском и Федоровском районах.

Особое внимание уделяется кадровому вопросу. Укомплектованность врачами в амбулаторном звене по занятым должностям составляет 89,4%, средним медперсоналом – 92,7%, ФАПами – 95,7%. Для закрепления кадров действуют меры соцподдержки: единовременные выплаты, повышение окладов на 25% за работу в сельской местности, компенсация жилья и коммунальных услуг. В 2026 году ожидается трудоустройство 297 целевиков и 234 ординаторов.

Программа модернизации первичного звена, реализуемая с 2021 года, является наиболее эффективным механизмом укрепления материально-технической базы медучреждений области.