В Марксовском районе полиция изъяла 156 кустов конопли на дачном участке

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Сотрудники ОМВД России по Марксовскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 58-летнего жителя Энгельсского района, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ. На принадлежащем ему дачном участке в одном из посёлков Марксовского района полицейские обнаружили теплицы, где выращивались растения, внешне похожие на каннабис. За растениями тщательно ухаживали — их пропалывали и поливали.

Проведённое исследование подтвердило, что культивируемые растения являются коноплёй. Оперативники изъяли 156 кустов наркосодержащего растения. Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества).

Фигурант обязан явкой. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.