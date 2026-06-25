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НовостиОбщество25 июня 2026 9:44

В Марксовском районе полиция изъяла 156 кустов конопли на дачном участке

58-летний житель Энгельсского района выращивал наркосодержащие растения в теплицах
Источник:kp.ru
Фото: МВД 64

Фото: МВД 64

Сотрудники ОМВД России по Марксовскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 58-летнего жителя Энгельсского района, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ. На принадлежащем ему дачном участке в одном из посёлков Марксовского района полицейские обнаружили теплицы, где выращивались растения, внешне похожие на каннабис. За растениями тщательно ухаживали — их пропалывали и поливали.

Проведённое исследование подтвердило, что культивируемые растения являются коноплёй. Оперативники изъяли 156 кустов наркосодержащего растения. Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества).

Фигурант обязан явкой. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.