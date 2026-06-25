Льготников области обеспечат бесплатными лекарствами в 2027 году

В Саратовской области продолжается системная работа по обеспечению льготников бесплатными лекарствами. Региональные власти считают это приоритетной задачей, затрагивающей интересы сотен тысяч жителей. Министерству здравоохранения поручено уже сейчас планировать конкурсные процедуры на поставку льготных медикаментов на 2027 год. Это позволит избежать задержек, особенно по жизненно важным препаратам.

За последние годы система существенно улучшена: отгрузка лекарств с аптечного склада теперь ведётся ежедневно, сокращены сроки выдачи, работает специальная группа, контролирующая наличие медикаментов с запасом. Финансирование кратно увеличено, что полностью закрывает потребность.