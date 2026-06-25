В Саратове на транзитных дорогах устанавливают «плавающие» люки

В Саратовской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным, продолжаются дорожные работы. В 2026 году планируется отремонтировать 68 участков трасс общей протяженностью 409 км. На сегодня завершены работы на 12 объектах. В Саратове на транзитных маршрутах, включая Политехническую, Емлютина и Ново-Астраханское шоссе, устанавливают «плавающие» самонивелирующие люки, которые не проседают под нагрузкой и увеличивают срок службы дорог.

Дополнительно в рамках нацпроекта внедряют интеллектуальные транспортные системы: на 64,5 млн рублей закупят 33 пункта учета интенсивности движения с видеодетекторами. Также из областного бюджета выделено 150 млн рублей на строительство автоматического пункта весогабаритного контроля в Ершовском районе — проектная документация проходит госэкспертизу.

Благодаря ремонту доля дорог регионального значения, соответствующих нормативам, вырастет с 37% до 43,7%.