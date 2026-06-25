В Пугачёвском районе выбрали лучшего механизатора

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В Пугачёвском районе прошёл 16-й конкурс профессионального мастерства механизаторов. На площадке ООО «Любицкое» собрались 30 участников из хозяйств района. Гостями стали главы муниципалитетов, руководители предприятий, студенты местных техникумов и ветераны отрасли. Начальник управления сельского хозяйства Анна Одинокова отметила: конкурс остаётся важной площадкой для профессионального становления молодых кадров. Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки управления техникой в полевых условиях.

Победителем конкурса стал Андрей Петроченко, механизатор СХА «Калинино». Второе место занял Сергей Батлук из ИП главы КФХ Дундин С.А., третье — Эльдар Нажинов из ООО «Агрофирма «Рубеж». Спецпризы вручили: «Самому активному участнику» — Сергею Батлуку, «Самому молодому механизатору» — Ярославу Карпухину, «Самому опытному специалисту» — Александру Кондратьеву из ООО «Камелик» за наибольший стаж. Глава района Алексей Янин поздравил победителей и вручил благодарственное письмо директору ООО «Любицкое» Сергею Голубеву.

Глава района подчеркнул, что труд механизатора — основа благополучия и продовольственной безопасности района. Он пожелал всем щедрых урожаев и достатка.