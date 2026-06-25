В Саратовской областной библиотеке 26 июня пройдут пожарно-тактические учения

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В здании Саратовской областной универсальной научной библиотеки 26 июня пройдут плановые пожарно-тактические учения. Мероприятие организовано Главным управлением МЧС России по Саратовской области. В учениях примут участие подразделения Саратовского пожарно-спасательного гарнизона с основной и специальной пожарной техникой и личным составом. Цель — отработка взаимодействия экстренных служб и учреждений культуры при условных пожароопасных ситуациях.

В ходе учений будут совершенствовать алгоритм эвакуации посетителей и сотрудников, проверят системы оповещения и противопожарное оборудование. Также отработают мероприятия по ликвидации условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Мероприятие проводится в соответствии с утверждёнными нормативно-правовыми актами.

Министерство культуры просит с пониманием отнестись к запланированным учениям и приносит извинения за возможные временные неудобства для посетителей библиотеки. Учения пройдут по адресу: улица Максима Горького, дом 40.