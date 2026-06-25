Музей Чернышевского приглашает на викторину и пешеходную экскурсию ко Дню молодёжи

Музей Н. Г. Чернышевского приглашает молодых жителей Саратова и их друзей ярко и познавательно отметить День молодёжи. Для гостей подготовлена насыщенная программа. В 12:00 начнётся викторина «Библиофаг» — литературная интеллектуально-познавательная игра для команд, где можно проверить свои знания, посоревноваться с друзьями и получить призы и сувениры. Это отличный повод провести время весело и с пользой.

Также для всех желающих состоится городская пешеходная экскурсия «Прогулки с Н. Г. Чернышевским». Маршрут стартует от усадьбы музея. Участники посетят дом губернатора М. Л. Кожевникова, где бывал Чернышевский, узнают историю Сергиевской церкви, увидят памятник квартальному надзирателю и усадьбу городского головы, купца П. Тюльпина. Предусмотрена остановка у лавки купца В. Вакурова, где семья Чернышевских покупала книги. Гости услышат легенды и тайны домов XIX века и познакомятся с интересными фактами из биографии писателя.

Вход на все мероприятия свободный. Дополнительная информация по телефону: 23-06-66.