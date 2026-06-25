В Энгельсе мужчина разбил арендованный автомобиль из-за конфликта

В Энгельсе возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения автомобиля. Ночью 23 мая 34-летний арендатор иномарки разбил зеркала, лобовое стекло и бампер, а также повредил двери Киа Рио. Ущерб оценён почти в 190 тысяч рублей.

Конфликт произошёл после того, как компания молодых людей помешала уединению арендатора и его спутницы в салоне авто. Мужчина вышел из машины, попытался прогнать их, а затем вернулся с битой и повредил автомобиль. Владелица сдавала машину в аренду с правом выкупа.

Полиция доставила фигуранта в отдел. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.