До 28 июня в Саратовской области можно подать заявку на конкурс «Родная игрушка»

Жители Саратовской области могут подать заявку на конкурс «Родная игрушка». Он проводится по поручению президента Владимира Путина обществом «Знание» и Движением Первых. Второй сезон посвящён дошкольному образованию. В Год единства народов России появилось новое тематическое направление.

Приём заявок в номинации «Идеи игр и игрушек» продлён до 28 июня. До 14 августа можно подать проекты в номинациях «Прототипы» и «Готовая продукция». Работы принимаются в четырёх категориях: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструкторы, техническая игрушка.

Всего поддержку получат до 45 проектов.