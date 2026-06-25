Саратовская область — третья в России по числу слушателей Знание.Академия

Саратовская область заняла третье место в России по числу слушателей онлайн-курсов платформы Знание.Академия.

С мая 2025 по май 2026 года обучение прошли 2 530 жителей региона. Самым популярным курсом стал «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете» — его выбрали 2 186 преподавателей и родителей. На втором месте — «Учитель и родители: эффективное взаимодействие», на третьем — «Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика».

Платформа предоставляет бесплатные курсы для профессионального и творческого развития. Руководитель платформы Александра Буйчик отметила, что знания становятся важным инструментом для роста и достижения целей. Все курсы содержат видеолекции, конспекты и задания, по окончании выдаётся сертификат.