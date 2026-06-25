На Попечительском совете СГТУ обсудили развитие системы подготовки инженерных кадров

Фото: СГТУ

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. состоялось заседание Попечительского совета вуза в обновлённом составе.

Фото: СГТУ

В своём выступлении ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов напомнил, что история Политеха начиналась с автодорожного института, однако с течением времени вуз прирастал важными направлениями, развивал свои научные школы, укреплял связи с производствами региона и страны и развился в многопрофильный университет:

Фото: СГТУ

Александр Стрелюхин отметил, что обновлённый совет объединил признанных лидеров отраслей – промышленности, технологий, финансово-экономического сектора и строительства:

«Благодарю за оказанное доверие возглавить Попечительский совет университета, подарившего когда-то мне путёвку в жизнь. Опыт и экспертные мнения членов совета станут фундаментом для дальнейшего развития вуза. В рамках наших встреч мы будем вместе вырабатывать меры по совершенствованию и актуализации образовательных программ для подготовки востребованных кадров, поддержке актуальных научных исследований и укреплению взаимодействия с реальным сектором».

Членам совета была представлена информация о деятельности университета по приоритетным направлениям. Так, проректор по учебной работе Ольга Мизякина рассказала о выстроенной системе профориентации абитуриентов, заинтересованных в инженерном образовании.

Фото: СГТУ

Было особо подчёркнуто, что в целом образовательная политика Политеха за последние годы была максимально адаптирована под запрос индустриальных партнеров.

Фото: СГТУ

Далее в ходе заседания состоялось обсуждение актуальных вопросов, участники внесли ряд предложений по дальнейшей работе совета.